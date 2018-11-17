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В Москве ограничат работу аэропортов из-за подготовки парада Победы

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© Станислав Красильников/ТАСС

В столице временно ограничат работу аэропортов из-за подготовки парада Победы.

В связи с репетициями воздушной части мероприятия будут введены ограничения на вылеты и прилеты гражданских воздушных судов 8, 10, 12, 15, 17, 19 и 22 апреля.

Во ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» (ГК по ОрВД) отметили, ограничения займут не более 25 минут и затронут незначительное число рейсов гражданской авиации.

В частности, работу аэропорта Внуково в эти дни ограничат с 10:40 до 11:05 по московскому времени, а Домодедово и Жуковского — с 10:45 до 11:10.

Кроме того, в случае неблагоприятных метеоусловий будут использованы резервные даты для тренировок военной авиации — 9, 11, 16, 18, 23 и 24 апреля, сообщили в ГК по ОрВД.

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