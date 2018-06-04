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Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему украинский паспорт

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© Петр Сивков/ТАСС

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился с просьбой к действующему президенту Украины Петру Порошенко.

Опальный политик попросил главу государства вернуть ему украинский паспорт.

По его мнению, Порошенко противозаконно лишил его гражданства Украины.

Саакашвили намерен подать иск в Европейский суд, отмечает РЕН ТВ.

«Простой вопрос к вам: слабо восстановить законность, вернуть мне мой украинский паспорт и пустить меня в Украину?» — спросил политик в специальном видеообращении, которое он разместил на своей странице в Facebook.

Саакашвили добавил, что не станет давать президенту на раздумья 24 часа, а позволит Порошенко разобраться с этим вопросом до проведения второго тура выборов, отмечает газета «Известия».

Как сообщал «Ридус», в первом туре президентского голосования, состоявшегося 31 марта, большинство граждан Украины поддержало кандидатуры Владимира Зеленского (30,25% голосов избирателей) и Петра Порошенко (15,96%). Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Напомним, бывшие давними приятелями Порошенко и Саакашвили поссорились в начале 2016-го, а 9 ноября того же года президент уволил Саакашвили с должностей главы Одесской областной государственной администрации и своего советника.

Губернатором бывший президент Грузии стал в мае 2015 года стараниями самого же Порошенко и благодаря ему получил украинское гражданство. Уже в декабре отношения между политиками дали трещину из-за скандальной перепалки Саакашвили с министром внутренних дел Арсеном Аваковым в Национальном совете реформ Украины.

В феврале 2016 года Саакашвили заявил об олигархическом перевороте в стране, превратившись в критика киевского режима. Избавиться от бывшего друга Порошенко удалось, только запретив ему въезд в страну.

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Комментарии (1)

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    Ninaсегодня, 09:43

    Так с приобретением нового паспорта у Саакашвили с новым президентом проблем не будет. Вроде Зеленский сказал, что с возвратом Саакашвили на Украину, проблем не будет, если его изберут президентом.

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