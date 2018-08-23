Зеленский пообещал довести Украину до НАТО и ЕС

Владимир Зеленский выступил за сохранение курса Украины на вступление в Евросоюз и военный блок НАТО, которым страна следовала при президентстве Петра Порошенко.

«Курс евроинтеграции, курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс», — сказал он в интервью программе «Сегодня. Итоги» на телеканале «Украина».



Как передает kp.ru, при этом Зеленский заметил, что западные регионы все уже знают о НАТО и определились с вектором будущего развития страны, поэтому теперь необходимо «достучаться» до жителей восточной части Украины.

«Я за НАТО. Но для того, чтобы вступить в НАТО, все-таки, это записано и в нашей программе, мы должны людям объяснить, что это, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны. И НАТО обязательно должно быть через референдум», — подчеркнул он.



Накануне Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о мире в Донбассе, но только в присутствии представителей Запада.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Победу в нем одержал Владимир Зеленский с результатом 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко получил лишь 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур.

Эксперты Киевского международного института социологии предсказали победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине, однако на выбор электората еще могут повлиять дебаты между кандидатами, вокруг которых уже случилась целая серия скандалов.

