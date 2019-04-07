Лоза отчитал Лебединского за призыв покаяться перед Украиной

Российский певец Алексей Лебединский, более известный как Профессор Лебединский, призвал Россию попросить прощения у Украины и «максимально компенсировать убытки».

«Россия как государство должна попросить прощения у Украины, вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги в знак признания всех преступлений, которые натворила в отношении Украины. Россия, как государство, обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки. С этого должно начаться восстановление хороших отношений. Но сейчас это пока сказка — в России у власти бессовестные люди, которые и совершили все эти преступления», — заявил артист в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

На заявление коллеги по цеху отреагировал певец Юрий Лоза. Он обратил внимание, что Лебединский переехал жить США, и предположил, что эмиграция сказалась на его взглядах.

«Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже насколько лет назад и живёт там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединённые Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке», — сказал Лоза в комментарии RT.

Напомним, Алексей Лебединский получил известность в середине 90-х годов благодаря необычному исполнению хриплым голосом таких песен как «Я убью тебя, лодочник», «Доче», «Там вдали, у метро». В 2000-м музыкант также начал профессионально заниматься фотографией

Лебединский эмигрировал в Соединенные Штаты в 2014 году, объяснив свой отъезд из России политической обстановкой в стране. При этом он пожаловался журналистам, что его перестали приглашать на корпоративы из-за того, что он стал резко критиковать российские власти, и попросил прощения за то, что поддерживал Владимира Путина в 2000 году.

Ранее призывы к России покаяться перед Украиной озвучивали в основном политики и общественные деятели. Например, в 2014 году попросила прощения у Украины от имени россиян правозащитница Людмила Алексеева, а в 2017 году президент Петр Порошенко потребовал от России покаяния за голодомор.