Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Задержанные в столице граждане Великобритании освобождены под подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Он отметил, что во время проверки отдела полиции, куда были доставлены иностранцы, выяснилось, что их освободили еще в субботу.

Мельников сказал в беседе с агентством, что в этом отделе задержанные, согласно документам, пробыли около трех часов.

Как сообщал «Ридус», в субботу, 6 апреля, во второй половине дня на Чистых прудах в Москве сотрудники полиции задержали двух молодых людей, предположительно, с наркотиками.

«Заметив приближающихся полицейских, они выбросили из карманов два пакета с неизвестным порошком. Вещество изъято и направлено на экспертизу», — рассказали в правоохранительных органах.

Выяснилось, что задержанные — подданные Великобритании, преподающие английский язык в одной из московских школ.