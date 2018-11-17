найти ×
   
  • USD +0.08
    65.41
  • EUR +0.02
    73.44
СохранитьСохранено0
×

00839

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Small default

© hirdseconds.org

Задержанные в столице граждане Великобритании освобождены под подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Он отметил, что во время проверки отдела полиции, куда были доставлены иностранцы, выяснилось, что их освободили еще в субботу.

Мельников сказал в беседе с агентством, что в этом отделе задержанные, согласно документам, пробыли около трех часов.

Как сообщал «Ридус», в субботу, 6 апреля, во второй половине дня на Чистых прудах в Москве сотрудники полиции задержали двух молодых людей, предположительно, с наркотиками.

«Заметив приближающихся полицейских, они выбросили из карманов два пакета с неизвестным порошком. Вещество изъято и направлено на экспертизу», — рассказали в правоохранительных органах.

Выяснилось, что задержанные — подданные Великобритании, преподающие английский язык в одной из московских школ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
53022861читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
21548556читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202388читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-4237660читать позжечитаю позже