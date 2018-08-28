В московском автопарке сгорели два автобуса
- 07 апреля 2019, 21:33
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В автопарке на территории коммерческого перевозчика на севере столицы сгорели два автобуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Собеседник агентства отметил, что пожар произошел в 3-ем Нижнелихоборском проезде.
Он также добавил, что в результате инцидента пострадавших нет. Правоохранители рассматривают поджог в качестве основной версии.
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