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Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

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© AP/TASS

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным

Он отметил, что с Россией необходимо говорить о мире в Донбассе, но только в присутствии  представителей Запада.

«Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат…» — сказал кандидат в президенты в эфире телеканала «Украина».

Он также подчеркнул, что военные действия в Донбассе необходимо прекратить как можно быстрее.

В то же время он добавил, что не собирается жертвовать не только гражданами Украины, но и ее территориями.

Как сообщал «Ридус», в первом туре президентского голосования, состоявшегося 31 марта, большинство граждан Украины поддержало кандидатуры Владимира Зеленского (30,25% голосов избирателей) и Петра Порошенко (15,96%). Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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