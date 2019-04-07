В Москве госпитализировали Аллу Демидову
- 07 апреля 2019, 20:09
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Известную актрису Аллу Демидову госпитализировали, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в «Гоголь-центре».
По его словам, артистка помещена одну из московских клиник.
Что послужило причиной госпитализации, источник не уточнил.
Собеседник агентства добавил, что в театре «Гоголь-центре» отменили в воскресенье, 7 апреля, спектакль «Ахматова. Поэма без героя» с участием Демидовой. Его перенесли на 22 июня.
Алла Демидова - народная артистка РСФСР. Широкую известность получила в Театре на Таганке и вошла в историю отечественного искусства как «одна из самых значительных и стильных современных русских актрис».
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