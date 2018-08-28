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Стреляющий дровами танк попал на видео

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© Интерпресс/ТАСС

Под Санкт-Петербургом на 61-м бронетанковом заводе довольно нетрадиционным способом решили проверить состояние пушки после ремонта танка Т-80.

В боевую машину зарядили... полено. Кроме того, в дуло залили воду из канистры, для того чтобы необычный снаряд не загорелся во время выстрела.

Кадры тестирования обновленной пушки танка показал телеканал «Звезда».

Сейчас на ваших глазах этот танк выстрелит… водой и дровами, — сказал журналист телеканала.

Выстрел танка зафиксирован на 10-й минуте ролика, отмечает газета «Известия». При стрельбе полено разорвало на щепки.

Танк Т-80 — основной боевой танк, производившийся в СССР. Был принят на вооружение в 1976 году.

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