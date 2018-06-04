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В Башкирии в результате столкновения двух автомобилей погибли оба водителя

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© youtube.com

В Башкирии при столкновении двух легковых машин погибли оба водителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном ГИБДД.

Кроме того, четыре пассажира получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.

ДТП произошло на 34-м километре автодороги Уфа-Павловка около деревни Байгильдино в 18:00 (16:00 по московскому времени).

Как сообщил собеседник агентства, столкнулись двгавшиеся друг другу на встречу Renault Logan и ВАЗ 99-й модели.

В настоящее время на месте работают представители экстренных служб региона.

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