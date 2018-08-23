Инструктор прокомментировал запрет на йогу в столичных СИЗО

В столичных СИЗО заключенных лишили занятий йогой из-за риска «развития гомосесуализма» и угрозы «бунтов».

Запрет произошел после проверки Генпрокуратуры, которую ведомство инициировало после обращения сенатора Елены Мизулиной.

СМИ сообщили, что в основу ее обращения лег документ профессора-богослова Александра Дворкина, который обосновал неуместность йоги в тюрьмах и СИЗО тем, что «позы йоги вызывают неконтролируемое сексуальное возбуждение, что приведет к гомосексуализму за решеткой».

Инструктор йоги Алексей Меркулов, проводивший такие занятия, подтвердил СНЕГ.TV, что они прекращены.

Меркулов отметил, что заключенным ничего не объяснили, они узнали об отмене занятий йогой в последний момент.

Выводы богослова о том, что может возникать во время занятий йогой, инструктор назвал, мягко говоря, необоснованными.

«Это, конечно, абсурд заявлять такое. Подобные заявления исходят от незнания предмета», — подчеркнул Меркулов.