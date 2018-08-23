Инструктор прокомментировал запрет на йогу в столичных СИЗО
- 07 апреля 2019, 17:44
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столичных СИЗО заключенных лишили занятий йогой из-за риска «развития гомосесуализма» и угрозы «бунтов».
Запрет произошел после проверки Генпрокуратуры, которую ведомство инициировало после обращения сенатора Елены Мизулиной.
СМИ сообщили, что в основу ее обращения лег документ профессора-богослова Александра Дворкина, который обосновал неуместность йоги в тюрьмах и СИЗО тем, что «позы йоги вызывают неконтролируемое сексуальное возбуждение, что приведет к гомосексуализму за решеткой».
Инструктор йоги Алексей Меркулов, проводивший такие занятия, подтвердил СНЕГ.TV, что они прекращены.
Меркулов отметил, что заключенным ничего не объяснили, они узнали об отмене занятий йогой в последний момент.
Выводы богослова о том, что может возникать во время занятий йогой, инструктор назвал, мягко говоря, необоснованными.
«Это, конечно, абсурд заявлять такое. Подобные заявления исходят от незнания предмета», — подчеркнул Меркулов.
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