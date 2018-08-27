Подозрительные предметы найдены около пункта полиции на востоке Москвы

На востоке столицы около участкового пункта полиции обнаружены подозрительные сумки, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его словам, три сумки найдены около дома номер 8 на Челябинской улице.

В настоящее время ожидается прибытие специалистов для проверки бесхозных сумок, отметил собеседник агентства.

В доме, кроме участкового пункта полиции, также расположен общественный пункт охраны порядка.

Как сообщал «Ридус», в субботу, 6 апреля, в подмосковной Балашихе у дверей отделения полиции обнаружили подозрительный предмет с проводами.