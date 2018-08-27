Подозрительные предметы найдены около пункта полиции на востоке Москвы
- 07 апреля 2019, 16:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На востоке столицы около участкового пункта полиции обнаружены подозрительные сумки, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По его словам, три сумки найдены около дома номер 8 на Челябинской улице.
В настоящее время ожидается прибытие специалистов для проверки бесхозных сумок, отметил собеседник агентства.
В доме, кроме участкового пункта полиции, также расположен общественный пункт охраны порядка.
Как сообщал «Ридус», в субботу, 6 апреля, в подмосковной Балашихе у дверей отделения полиции обнаружили подозрительный предмет с проводами.
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