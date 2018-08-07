Немецкий телеканал сообщил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий новостной программы Heute Journal на немецком телеканале ZDF Клаус Клебер заявил, что войскам НАТО нужно вытеснить российскую армию из Эстонии.

По морю и по воздуху сегодня ночью американская армия совместно с немецкими и другими европейскими союзниками направляются в Эстонию, чтобы выбить российские части, вторгшиеся туда, как это было несколько лет назад в Крыму, — заявил телеведущий в начале программы.

Однако сразу же Клебер добавил: «Не беспокойтесь, это неправда. Это только фантазия, но реалистичная».

Телеведущий отметил, что именно таким должен быть ответ НАТО, если будет нападение на территорию одного из участников альянса.

Соответствующий выпуск этой программы вышел в эфир в четверг, 4 апреля, его запись теперь доступна на сайте ZDF.

На прошлой неделе, как сообщал «Ридус», президент Эстонии Керсти Кальюлайд своеобразным способом отметила 15-ю годовщину присоединения возглавляемой ею страны к НАТО. Глава эстонского государства приняла участие в 30-километровом марафоне, преодолев дистанцию совместно с военнослужащими и ветеранами альянса.