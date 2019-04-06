В московской гостинице мужчина убил подругу во время ссоры

В гостиничном номере на северо-западе столицы мужчина во время ссоры задушил свою подругу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его словам, после убийства мужчина попытался покончить с собой.

«Но он не смог, остался жив. В итоге его задержали», — отметил собеседник агентства.

Как сообщал «Ридус», в феврале в Оренбургской области правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве двух своих детей.

По данным следствия, 35-летняя женщина задушила своих сыновей двух и семи лет. Она созналась в содеянном, однако не смогла объяснить мотивы своего поступка.