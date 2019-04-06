найти ×
   
  • USD +0.08
    65.41
  • EUR +0.02
    73.44
СохранитьСохранено0
×

00334

В московской гостинице мужчина убил подругу во время ссоры

Small default

© pixabay.com

В гостиничном номере на северо-западе столицы мужчина во время ссоры задушил свою подругу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его словам, после убийства мужчина попытался покончить с собой.

«Но он не смог, остался жив. В итоге его задержали», — отметил собеседник агентства.

Как сообщал «Ридус», в феврале в Оренбургской области правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве двух своих детей.

По данным следствия, 35-летняя женщина задушила своих сыновей двух и семи лет. Она созналась в содеянном, однако не смогла объяснить мотивы своего поступка.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-4237660читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
18349826читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

7027042читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

5290136читать позжечитаю позже