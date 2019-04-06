В США захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

В Вашингтоне на кладбище Рок-Крик захоронили урну с прахом старейшей российской правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.

Настоятель вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) протоиерей Виктор (Потапов) совершил чин погребения.

На церемонии захоронения праха присутствовали около 30 человек — родные и близкие правозащитницы, включая ее сына Михаила Алексеева, сообщает ТАСС.

На этом же кладбище захоронены ее мать Валентина Ефименко, второй муж Николай Вильямс и сын Сергей Алексеев, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщал «Ридус», Людмила Алексеева скончалась в Москве 8 декабря на 92-м году жизни.

Спустя несколько дней сын Людмилы Алексеевой профессор Университета Индианы в Блумингтоне Михаил Алексеев сообщил, что ее прах будет вывезен в США и захоронен на кладбище в Вашингтоне.

Напомним, Людмила Алексеева родилась в 1927 году в Евпатории. В 1950 году она окончила исторический факультет МГУ, а в 1956 — аспирантуру Московского экономико-статистического института.

Оказывала правовую помощь политическим заключенным в СССР, ездила в лагеря и ссылки. Участвовала в издании «Хроники текущих событий», распространяла самиздат. В 1974 году получила предупреждение КГБ о возможном аресте. В 1976 году по предложению диссидента Юрия Орлова стала одним из учредителей Московской Хельсинкской группы в СССР.

В феврале 1977 года под угрозой ареста была вынуждена эмигрировать в США. Вела программы о правах человека на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки», печаталась в русскоязычной эмигрантской периодике, а также в английской и американской прессе.

В 93-м вернулась в Россию. В мае 96-го была избрана председателем Московской Хельсинкской группы