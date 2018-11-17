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В припаркованной машине на северо-западе Москвы нашли снаряд

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© Артем Геодакян/ТАСС

В припаркованной «Газели» возле жилого дома на северо-западе столицы спасатели обнаружили снаряд калибром 122 миллиметра, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

По его словам, найденный в машине снаряд был без взрывателя.

Собеседник агентства рассказал, что опасный предмет вывезли на полигон в Подмосковье, где он будет уничтожен.

Ранее «Ридус» сообщал, что вечером в субботу, 6 апреля, на улице Демьяна Бедного около дома 21 в припаркованном автомобиле обнаружили подозрительный предмет, похожий на снаряд. На место были вызваны кинологи с собаками.

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