В припаркованной машине на северо-западе Москвы нашли снаряд

В припаркованной «Газели» возле жилого дома на северо-западе столицы спасатели обнаружили снаряд калибром 122 миллиметра, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

По его словам, найденный в машине снаряд был без взрывателя.

Собеседник агентства рассказал, что опасный предмет вывезли на полигон в Подмосковье, где он будет уничтожен.

Ранее «Ридус» сообщал, что вечером в субботу, 6 апреля, на улице Демьяна Бедного около дома 21 в припаркованном автомобиле обнаружили подозрительный предмет, похожий на снаряд. На место были вызваны кинологи с собаками.