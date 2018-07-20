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Спасатели сломали стену дома, чтобы освободить застрявшего мужчину

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© МЧС

В столице Дагестана Махачкале спасатели были вынуждены сломать стену частного жилого дома, чтобы освободить застрявшего между двумя зданиями мужчину.

Инцидент произошел утром в субботу, 6 апреля. Мужчина устанавливал на втором этаже своего дома защитную сетку на окно, не удержался и упал с высоты.

Однако соседний дом был расположен так близко, что житель Махачкалы не упал на землю, а застрял между стенами.

Спасатели решение извлечь пострадавшего через отверстие в доме. Для этого они разрушили часть стены рядом с мужчиной, зайдя со стороны одной из комнат в его доме.

В такой нестандартной операции махачкалинским спасателям довелось участвовать впервые, сообщается на сайте республиканского управления МЧС. Спасательные работы продолжались два часа 10 минут.

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Комментарии (1)

  • Small 41ce7dc927
    Ольга Блументаль сегодня, 21:18

    Интересно, это соседний дом так близко или соседский? Если это сами так тупо построили, то вопросов нет - через тернии у звездам, а если соседи так присоседились, то кто же согласился?

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