Спасатели сломали стену дома, чтобы освободить застрявшего мужчину

В столице Дагестана Махачкале спасатели были вынуждены сломать стену частного жилого дома, чтобы освободить застрявшего между двумя зданиями мужчину.

Инцидент произошел утром в субботу, 6 апреля. Мужчина устанавливал на втором этаже своего дома защитную сетку на окно, не удержался и упал с высоты.

Однако соседний дом был расположен так близко, что житель Махачкалы не упал на землю, а застрял между стенами.

Спасатели решение извлечь пострадавшего через отверстие в доме. Для этого они разрушили часть стены рядом с мужчиной, зайдя со стороны одной из комнат в его доме.

В такой нестандартной операции махачкалинским спасателям довелось участвовать впервые, сообщается на сайте республиканского управления МЧС. Спасательные работы продолжались два часа 10 минут.