Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео
- 06 апреля 2019, 19:36
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Очевидцы опубликовали в Сети видео падения метеора в небе над Красноярском.
На кадрах видно, как светящийся объект затухает после двух вспышек.
Редкое явление было зафиксировано в субботу, 6 апреля.
Доцент физического факультета МГУ, астроном Владимир Сурдин рассказал телеканалу «Звезда», что очевидцы наблюдали падение болида.
Судя по видеофрагменту, это действительно был метеор, то есть след от полета в атмосфере какого-то твердого тела, — отметил ученый.
Отмечается, что падение болида наблюдали жители всех районов города.
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