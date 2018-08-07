Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео

Очевидцы опубликовали в Сети видео падения метеора в небе над Красноярском.

На кадрах видно, как светящийся объект затухает после двух вспышек.

Редкое явление было зафиксировано в субботу, 6 апреля.

Доцент физического факультета МГУ, астроном Владимир Сурдин рассказал телеканалу «Звезда», что очевидцы наблюдали падение болида.



Судя по видеофрагменту, это действительно был метеор, то есть след от полета в атмосфере какого-то твердого тела, — отметил ученый.

Отмечается, что падение болида наблюдали жители всех районов города.