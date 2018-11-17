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На северо-западе Москвы в «Газели» нашли предмет, похожий на снаряд

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© Артем Геодакян/ТАСС

На северо-западе столицы в припаркованном автомобиле обнаружили подозрительный предмет, похожий на снаряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, в настоящее время место, где обнаружили опасную находку, оцеплено.

Собеседник агентства отметил, что автомобиль «Газель», в котором обнаружен предмет, находится около дома 21 на улице Демьяна Бедного.

На место ЧП вызваны кинологи с собаками.

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