На северо-западе Москвы в «Газели» нашли предмет, похожий на снаряд
- 06 апреля 2019, 19:14
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На северо-западе столицы в припаркованном автомобиле обнаружили подозрительный предмет, похожий на снаряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, в настоящее время место, где обнаружили опасную находку, оцеплено.
Собеседник агентства отметил, что автомобиль «Газель», в котором обнаружен предмет, находится около дома 21 на улице Демьяна Бедного.
На место ЧП вызваны кинологи с собаками.
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