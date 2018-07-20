Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

В Париже произошли столкновения между стражами порядка и манифестантами. Протестующие бросали в полицейских камни и петарды. В ответ правоохранители применили гранаты со слезоточивым газом, сообщает французский телеканал BFMTV.

В традиционной во Франции субботней акции протеста «желтых жилетов» 6 апреля численность участников на 14:00, по данным Министерства внутренних дел, составила 6300 человек

В частности, в Париже, по данным полиции, в манифестациях приняли участие 3100 человек

В то же время сами «желтые жилеты» заявляют, что полиция регулярно занижает число участников в акциях протеста.

Как сообщал «Ридус», две недели назад во время таких же акций на улицы Франции вышли 8300 человек.

Напомним, массовые протесты во Франции начались 17 ноября прошлого года. Протестующие требуют от правительства понижения цен на топливо, снижения налогов, увеличения минимального уровня заработной платы и отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Акции «желтых жилетов» сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.