В Балашихе эвакуировали отделение полиции
- 06 апреля 2019, 16:09
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковной Балашихе у дверей отделения полиции обнаружили подозрительный предмет с проводами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб региона.
По его словам, все находившиеся в здании в целях безопасности эвакуированы.
Собеседник агентства также сообщил, что предмет оттащили на безопасное расстояние.
Сейчас с ним работают кинологи, отмечает РЕН ТВ.
Подозрительный предмет был обнаружен у входа в отделение полиции в микрорайоне «Заря» на улице Ленина, 10.
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