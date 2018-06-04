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В Балашихе эвакуировали отделение полиции

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© Артем Геодакян/ТАСС

В подмосковной Балашихе у дверей отделения полиции обнаружили подозрительный предмет с проводами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб региона.

По его словам, все находившиеся в здании в целях безопасности эвакуированы.

Собеседник агентства также сообщил, что предмет оттащили на безопасное расстояние.

Сейчас с ним работают кинологи, отмечает РЕН ТВ.

Подозрительный предмет был обнаружен у входа в отделение полиции в микрорайоне «Заря» на улице Ленина, 10.

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