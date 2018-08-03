Развеян главный миф о сахаре и хорошем настроении

Специалисты из Германии и Великобритании проанализировали 31 исследование по потреблению углеводов и физиологическим реакциям, чтобы разобраться, действительно ли сахар поднимает настроение.

Бытует мнение, что сахар воздействует на центры удовольствия мозга, заставляя нас хотеть съесть сладкое еще и еще. Согласно крупным исследованиям, мы хотим съесть сладкое чаще всего во время депрессии или беспокойства.

Но правда ли, что сахар как-то связан с хорошим настроением?

За последние 50 лет мы стали потреблять сахар практически в два раза больше: только в США люди в среднем потребляют почти в три раза больше рекомендуемой суточной нормы.

Несмотря на то, что человек знает о всех негативных последствиях сладкой еды, рука постоянно тянется к полочке с конфетами.

Идея о том, что сахар может улучшить настроение, была широко распространена в поп-культуре — настолько, что люди во всем мире начали потреблять сладкие напитки, чтобы стать более внимательными или бороться с усталостью, — утверждает психолог Константинос Мантантзис из Университета Гумбольдта в Берлине.

Многие предыдущие исследования показывают, что сахар может быстро улучшить самочувствие, взбодрить и просто поднять настроение.

Но есть ряд исследований, которые доказывают обратное.

Чтобы выяснить, какие исследования правдивы, авторы новой работы проанализировали 31 научное исследование, в котором изучалось влияние сахара на организм человека. Еще несколько десятков работ отсеялись из-за недостоверности данных.

После проведенного анализа мы пришли к тому, что заявления о пользе сахара в этом контексте не обоснованы. Сахар, скорее всего, заставит чувствовать себя только хуже. Никакие неврологические триггеры удовольствия не переводят организм в более счастливое состояние, наоборот, с точки зрения организма вам станет только хуже, — считают ученые.

Авторы работы отмечают, что все предыдущие исследования проводились исключительно на здоровых людях, поэтому не исключено, что люди со значительным расстройством психологического состояния могут чувствовать себя по-разному.

Тем не менее для подавляющего большинства людей идея о необходимости пополнения своих сил дозой чего-то сладкого должна быть радикально пересмотрена.