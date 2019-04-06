Фейки недели: эксперт солгал об актере Евгении Леонове в эфире у Соловьева

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Политолог Куликов опозорился в передаче Владимира Соловьева

Российский политолог Дмитрий Куликов солгал в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» об участии актера Евгения Леонова в освобождении Европы от гитлеровских войск.

Иностранный журналист спросил у Леонова, бывал ли он за рубежом. Актер сказал, что бывал в Польше, Чехии, Германии. «Туристом?» — поинтересовался корреспондент. «Нет, в пехоте», — ответил Леонов. Это объективный факт, это зафиксировано в этом самом интервью для западных средств массовой информации, — заявил Куликов.

На самом деле ни в какой пехоте Евгений Павлович Леонов во время Великой Отечественной войны не служил. В 1941 году он устроился учеником токаря на авиазавод, на котором работала вся семья Леоновых. А осенью 1943 года поступил в Авиационный приборостроительный техникум.

Фразу о пехоте Дмитрий Куликов взял из комедии «Тридцать три», где Евгений Леонов сыграл Ивана Сергеевича Травкина. Именно герою Леонова Травкину принадлежат сказанные политологом в эфире слова, а не самому Евгению Павловичу.

Вице-спикер Рады созналась, что распространила фейк о Зеленском

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призналась в публикации на своей странице в Facebook ложной информации о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском.

Речь идет об агитационном видео Зеленского, в котором он вызвал действующего главу Украины Петра Порошенко на дебаты.

Геращенко заявила в социальных сетях, что корпоративные права на ролик принадлежат российской компании Kedoo Entertainment Russia. «Еще президентом не стал, а уже передал корпоративные права на себя России», — утверждала политик.

В настоящее время этот пост Геращенко удалила. Вместо него она разместила запись, в которой с горечью констатировала, что видео все-таки было снято украинской конторой, а значит, никаких корпоративных прав у Kedoo Entertainment Russia на него нет.

«Оказывается, дорогой и пафосный ролик был снят местной компанией. А российские компашки просто сразу радостно его залили себе и обозначили своего фаворита на украинских выборах», — сказала Ирина Геращенко.

Опубликованную вице-спикером Рады ложь о Зеленском подхватили депутаты Мария Ионова, Владимир Арьев и некоторые украинские СМИ.

Полицейских накормили хлебом с плесенью

В группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» появилась новость о том, что сотрудников центра профподготовки полиции Нижнего Тагила накормили в столовой хлебом с плесенью.

«В такие моменты особенно чувствуется уважение к сотрудникам полиции, и такое не в первый раз», — указал автор заметки.

В региональном главке восприняли новость о хлебе как «очередной фейк про МВД», поскольку паблик «Омбудсмен полиции», на взгляд правоохранителей, имеет сомнительную репутацию. Однако размещенную в нем информацию полицейские все же решили проверить.

«В установленном порядке мною подан рапорт руководству регионального полицейского главка, на предмет выяснения, насколько соответствует действительности информация, или это очередной фейк про МВД», — сообщил руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Если сообщение подтвердится, то со стороны руководства последует «адекватная реакция в отношении тех, кто допустил такое безобразие», резюмировал Горелых в беседе с корреспондентом URA.ru.