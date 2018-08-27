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В Китае показали самый длинный в мире электробус

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  • 06 апреля 2019, 12:02
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Представители китайской компании BYD Auto презентовали полностью электрический автобус. Его длина составила 27 метров, что делает его самым длинным электрическим автобусом в мире.

Согласно описанию, автобус может одновременно перевозить до 250 пассажиров.

Впервые автобус представили в штаб-квартире BYD Auto в Шэньчжэне, Китай. Сообщается, что электроавтобус разработали для скоростных систем автобусного транспорта.

Электрический автобус под названием K12A может переключаться между задним и полным приводом, имеет максимальную скорость 70 километров в час и запас хода примерно 300 километров без подзарядки.

Компания BYD Auto занимается производством электрических автобусов уже относительно долго. Как сообщает компания, она уже поставила глобальным партнерам более 50 000 своих электробусов.

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