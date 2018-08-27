В Китае показали самый длинный в мире электробус
- 06 апреля 2019, 12:02
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Представители китайской компании BYD Auto презентовали полностью электрический автобус. Его длина составила 27 метров, что делает его самым длинным электрическим автобусом в мире.
Согласно описанию, автобус может одновременно перевозить до 250 пассажиров.
Впервые автобус представили в штаб-квартире BYD Auto в Шэньчжэне, Китай. Сообщается, что электроавтобус разработали для скоростных систем автобусного транспорта.
Электрический автобус под названием K12A может переключаться между задним и полным приводом, имеет максимальную скорость 70 километров в час и запас хода примерно 300 километров без подзарядки.
Компания BYD Auto занимается производством электрических автобусов уже относительно долго. Как сообщает компания, она уже поставила глобальным партнерам более 50 000 своих электробусов.
Войти через социальные сети: