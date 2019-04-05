Сенатор Сандерс назвал Трампа расистом

Выступая в театре Apollo в Гарлеме, бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс позволил себе резкие слова в адрес главы Белого дома Дональда Трампа.

Сандерс заявил, что американский президент на самом деле является расистом.

При этом сенатор признался, что в это трудно поверить.

Как сообщает Bloomberg, политик не уточнил, в чем суть его громких обвинений. Он только отметил, что расовая терпимость в стране ухудшилась в последние годы, и возложил вину за это на действующего главу государства.

Сандерс также подчеркнул, что на месте президента он приложил бы все усилия для искоренения расовых противоречий.

Примечательно, что 77-летний сенатор выступал на вечере, посвященном 51-й годовщине со дня убийства известного борца за гражданские права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Ранее Сандерс посоветовал Госдепу США прислушаться к Путину.