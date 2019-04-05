найти ×
   
  • USD +0.08
    65.41
  • EUR +0.02
    73.44
СохранитьСохранено0
×

002603

Сенатор Сандерс назвал Трампа расистом

Small f1a6d446e0

© wikimedia.org

Выступая в театре Apollo в Гарлеме, бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс позволил себе резкие слова в адрес главы Белого дома Дональда Трампа.

Сандерс заявил, что американский президент на самом деле является расистом.

При этом сенатор признался, что в это трудно поверить.

Как сообщает Bloomberg, политик не уточнил, в чем суть его громких обвинений. Он только отметил, что расовая терпимость в стране ухудшилась в последние годы, и возложил вину за это на действующего главу государства.

Сандерс также подчеркнул, что на месте президента он приложил бы все усилия для искоренения расовых противоречий.

Примечательно, что 77-летний сенатор выступал на вечере, посвященном 51-й годовщине со дня убийства известного борца за гражданские права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Ранее Сандерс посоветовал Госдепу США прислушаться к Путину.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
52022736читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
8032059читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

7026645читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

321705002читать позжечитаю позже