Пациентка психбольницы из Уфы проникла в самолет благодаря маленькому росту

Сбежавшая из психиатрической больницы Уфы 65-летняя женщина сумела незаметно пройти в аэропорту мимо досмотра вместе с экипажем и проникнуть в самолет, совершавший рейс в Москву.

Ей удалось это сделать благодаря маленькому росту, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.

По его словам, при тщательном изучении видеозаписей камер наблюдения аэропорта выяснилось, что «женщина несколько дней готовилась к полету без билета».

Оказалось, что она до этого уже пыталась пройти досмотр, но была выведена за пределы здания. Затем она долго наблюдала, как пассажиры проходят досмотр, и 3 апреля ее вторая попытка удалась.

Собеседник агентства полагает, что сотрудники авиакомпании не заметили ее из-за маленького роста.

При этом она прошла по коридору экипажа вместе с пилотами и стюардами, из-за чего на нее тоже могли не обратить внимание.

В настоящее время женщина находится в психоневрологическом диспансере в селе Базелеевка под Уфой.

Ранее сообщалось, что странную пассажирку заметили на борту самолета авиакомпании Utair. Женщина пересаживалась в салоне с места на место и отказывалась предъявить билет. В итоге ее передали сотрудникам полиции, которые обнаружили, что документов у безбилетницы нет. Кроме того, женщина не могла объяснить, как оказалась в аэропорту и прошла контроль перед вылетом. Она назвала себя Мариной Максимовой, пенсионеркой, в прошлом — учительницей начальных классов из Иваново.

