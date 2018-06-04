В Петербурге появились «чайные» мошенники

Так называемые «чайные» мошенники стали промышлять на Лиговском проспекте в Петербурге около ТРК «Галерея» и «Этажей».

Всех желающих приглашают на дегустацию чая, за которую потом приходится заплатить.

Юноши и девушки останавливают прохожих и предлагают попробовать напиток, а в том случае, если дегустирующего не удается уговорить купить чай за 4 тысячи рублей, от него требуют заплатить за выпитую порцию.

Цена такой «бесплатной» дегустации может доходить до 1−2 тысяч рублей, сообщает «Петербургский дневник».

В соцсетях уже появились жалобы на «чайных» мошенников, которые, по словам петербуржцев, не выпускают посетителей из подвального помещения, требуя хоть каких-то денег. Издание отмечает, что жертвами проходимцев становятся в основном приезжие и девушки, которые не могут постоять за себя.

Дело доходит до того, что попробовавших чай пытаются развести на оформление кредита или выманить паспорт в залог.

Как пишет ФАН, ранее мошенники были замечены на Невском проспекте недалеко от канала Грибоедова.

Комментируя ситуацию, в региональном ГУМВД заявили, что если граждане считают, что в отношении них совершено преступление, им следует незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции.