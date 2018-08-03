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В отравлении 100 человек обвинен директор ресторана российского теплохода

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© Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

В суд направлено уголовное дело в отношении директора ресторана теплохода «Лунная Соната», обвиняемой в массовом отравлении людей.

Следствием установлено, что в период с 31 июля по 2 августа 2018 года на теплоходе «Лунная Соната», выполнявшем речной круиз по маршруту: «Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург», обвиняемая не проконтролировала соблюдение всеми работниками заведения санитарных требований и правил личной гигиены, что повлекло массовое отравление около 100 пассажиров и членов экипажа.

В том числе был госпитализирован несовершеннолетний, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи допросили около 300 пассажиров и членов экипажа, проживающих более чем в 50 субъектах РФ, а также изъяли и осмотрели медицинские книжки, в которых у 37 работников пищеблока отсутствовали сведения о лабораторных исследованиях на наличие возбудителей кишечных инфекций.

В итоге директор ресторана была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей».

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