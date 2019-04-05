В Тюмени семейная пара выбросила несколько миллионов рублей на помойку

Семейная пара из Тюмени по ошибке избавилась от пакета, в котором хранилась основная часть совместных сбережений. Вместе с бытовыми отходами внушительная сумма наличности оказалась на помойке, откуда спецтранспортом направилась на сортировочный завод.

Спохватившись, молодые люди рассказали о своей необычной ситуации руководству предприятия. Те, войдя в положение, решили предоставить паре шанс, разрешив обследовать полученные за последнее время «поступления».

В итоге удача улыбнулась искателям лишь после того, как они собственноручно перебрали около 12 тонн мусора, сообщил начальник сортировочного цеха тюменского МСЗ Виктор Загидулин. Его рассказ приводит местное издание Nashgorod.ru.

Как рассказала сотруднику предприятия семейная пара, в пакете находились деньги, полученные от продажи квартиры матери одного их супругов. Несколько лет назад пожилая женщина переехала жить к ним.

Напомним, днем ранее еще один курьезный случай произошел в Москве, где деньгами разбрасывались из окон местной гостиницы «Марко Поло».