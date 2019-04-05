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В Дагестане от укола врача скончался ребенок. Он пробыл в коме 1,5 месяца

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© Владимир Смирнов/ТАСС

Управление Следственного комитета России по Республике Дагестан выясняет обстоятельства гибели семилетнего ребенка, скончавшегося после введения анестезии в одной из местных больниц.

Мальчик впал в кому из-за анафилактического шока, развившегося 19 января. Спустя полтора месяца, 5 марта, пациент, не приходя в сознание, скончался, говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Двумя месяцами ранее уголовное дело по аналогичной статье было открыто против сотрудников реанимации одной из районных больниц Сахалина. Там из-за ошибки медиков во время проведения процедуры скончался месячный младенец.

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