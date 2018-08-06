Открыт новый вид древних китов

Команда палеонтологов из Королевского бельгийского института естественных наук описала новый род и вид четвероногих китов, которые жили на планете почти 42,6 миллиона лет назад.

Животное могло обитать как на суше, так и в воде. Найденные останки показывают, что киты Peregocetus pacificus жили на территории современного Перу.

Известно, что ближайшими родственниками китообразных являются парнокопытные. Древнейшее известное на сегодняшний день протокитообразное, пакицет, обитало около 50 миллионов лет назад на территории современного Пакистана.

Пакицет, или пакистанский кит, — это вымершее хищное животное, напоминающее собаку, которое питалось пресноводными животными. Несмотря на внешние отличия, с китами пакицета роднит строение внутреннего уха, зубов и челюстей.

Позже в Азии, Европе, Африке и Северной Америке 35—48 миллионов лет назад стали появляться поздние китообразные — протоцетиды. У них все еще сохранялись передние и задние конечности, поэтому они могли жить как на суше, так и в воде.

Скорее всего, лапы протоцетидов имели перепонки, а еще у них был хвостовой плавник. Доказательств этого пока что нет, но такие приспособления могли бы помощь животным передвигаться в воде, — отметили ученые.

К протоцетидам относились родоцеты, жившие в Азии 46—47 миллионов лет назад. По-видимому, у них были небольшие конечности и по суше они передвигались неуклюже, подобно современным тюленям, а бóльшую часть времени проводили в воде.



В новом исследовании бельгийские ученые описали еще одного представителя протоцетид, который много миллионов лет назад жил в Южной Америке.

Останки животного обнаружили в отложениях, сформировавшихся примерно 42,6 миллиона лет назад. От скелета сохранилась нижняя челюсть с зубами, кости передних и задних конечностей, ребра, позвонки.

Это первый достоверный скелет четвероногого кита, обитавшего в Тихом океане. Возможно, это древнейшие окаменелости китообразных в Америке и наиболее полные из найденных за пределами Индии и Пакистана, — пояснили авторы исследования.

Анализ скелета показал, что древний кит был около четырех метров в длину вместе с хвостом. На передних конечностях у него сохранились небольшие копыта, что говорит о его возможности передвигаться по земле.

Согласно реконструкции, Peregocetus pacificus обладал длинной мордой и крупными передними зубами: это говорит о том, что животное могло охотиться на сравнительно крупную добычу, например на больших костных рыб.