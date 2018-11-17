найти ×
   
  • USD
    65.33
  • EUR
    73.42
СохранитьСохранено0
×

00142

Посмотрите два солнечных затмения на Марсе

Small 8c0837760a
  • 05 апреля 2019, 12:05
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© NASA

Представители NASA опубликовали фотографии солнечного затмения на Марсе, которое заснял марсоход Curiosity. Благодаря специальным фильтрам камера Curiosity может наблюдать за Солнцем напрямую.

Недавно марсоходу удалось заснять сразу два солнечных затмения, которые произошли друг за другом. Из полученных кадров ученые сделали полноценную фотографию, и даже создали небольшую анимацию.

В агентстве пояснили, что ближайший спутник Марса — Фобос заслонил Солнце 26 марта. Его средний радиус — 11,2 километра. Второй по удаленности от планеты — спутник Деймос, чей радиус составляет 6,2 километра, заслонил Солнце 17 марта, в 2 350 сол.

Так как Фобос из-за своего размера не может полностью заслонить солнечный диск, такое затмение называют кольцевым. Деймос еще меньше и дальше Фобоса, поэтому его движение называется «переход» через Солнце.

Это не первый раз, когда роверы фиксируют солнечные затмения на Марсе.

Больше наблюдений, которые мы накапливаем с течением времени, помогают определить подробности каждой орбиты. Они все время меняются в ответ на гравитационное притяжение Марса, Юпитера или даже друг друга, поэтому мы должны корректировать данные, — пояснили ученые.

На сегодняшний день у астрономов есть восемь затмений Деймосом и 40 затмений Фобосом. Эти снимки удалось получить благодаря марсоходам Curiosity, Opportunity и Spirit.

Затмение Фобосом


Затмение Деймосом

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
1138465читать позжечитаю позже
Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
10249405читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

191434102читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-4237506читать позжечитаю позже