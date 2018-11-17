Посмотрите два солнечных затмения на Марсе

Представители NASA опубликовали фотографии солнечного затмения на Марсе, которое заснял марсоход Curiosity. Благодаря специальным фильтрам камера Curiosity может наблюдать за Солнцем напрямую.

Недавно марсоходу удалось заснять сразу два солнечных затмения, которые произошли друг за другом. Из полученных кадров ученые сделали полноценную фотографию, и даже создали небольшую анимацию.

В агентстве пояснили, что ближайший спутник Марса — Фобос заслонил Солнце 26 марта. Его средний радиус — 11,2 километра. Второй по удаленности от планеты — спутник Деймос, чей радиус составляет 6,2 километра, заслонил Солнце 17 марта, в 2 350 сол.

Так как Фобос из-за своего размера не может полностью заслонить солнечный диск, такое затмение называют кольцевым. Деймос еще меньше и дальше Фобоса, поэтому его движение называется «переход» через Солнце.

Это не первый раз, когда роверы фиксируют солнечные затмения на Марсе.

Больше наблюдений, которые мы накапливаем с течением времени, помогают определить подробности каждой орбиты. Они все время меняются в ответ на гравитационное притяжение Марса, Юпитера или даже друг друга, поэтому мы должны корректировать данные, — пояснили ученые.

На сегодняшний день у астрономов есть восемь затмений Деймосом и 40 затмений Фобосом. Эти снимки удалось получить благодаря марсоходам Curiosity, Opportunity и Spirit.

Затмение Фобосом



Затмение Деймосом