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Диетологи назвали самый полезный вид супа

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© pexels.com

Сотрудники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали о пользе и вреде наиболее популярных в России супов. По их мнению, наиболее оптимальным сочетанием полезных свойств обладают овощные супы, богатые калием и магнием.

Основа питания во всех клиниках — это как раз овощные супы. Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ, — рассказала врач-диетолог Елена Ливанцова.

Ее коллега гастроэнтеролог Владимир Пилипенко также высоко оценил полезные свойства овощных первых блюд, напомнив об их благоприятном влиянии на функции желудка и кишечника.

А вот мясные супы, в особенности те, что сварены на жирных видах мяса, могут негативно сказаться на самочувствии людей, страдающих гипертонической болезнью и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, передает РИА Новости.

Еще одной опасностью первых блюд, приготовленных на мясном бульоне, являются гормоны и антибиотики, которыми кормят животных некоторые производители. Чтобы они не оказались в вашей тарелке, врачи советуют несколько раз сливать бульон в процессе приготовления.

Также с осторожностью специалисты предлагаю подходить к употреблению грибных супов. Их опасность может заключаться в обилии веществ, стимулирующих активную желудочную деятельность.

Если здоровье скомпрометировано, то для больных гастроэнтерологического профиля применение грибного супа не рекомендуется, потому что в нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта. И если пищеварительный тракт находится в воспалительном состоянии, то эта перестимуляция увеличивает повреждение кишечной инфекцией, — резюмировал Владимир Пилипенко.

Ранее стало известно о неожиданной пользе жевательной резинки и смертельном компоненте, обнаруженном в составе некоторых зубных паст.

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