Нил Ушаков обжалует свою отставку в суде

Отстраненный от занимаемой должности мэр латвийской столицы Нил Ушаков обозначил план своих дальнейших действий на фоне появившихся в СМИ сообщений о его отставке. Рижский градоначальник отметил, что намерен добиваться восстановления своих полномочий через суд.

Совершенно ясно, что я обращусь в суд, и я совершенно уверен, что в суде будут доказаны все те беззакония, которые, подписав это распоряжение, совершил министр, — заявил Ушаков.

По его словам, сложившаяся ситуация является результатом происков его политических оппонентов. Нил Ушаков уточнил, что в его отсутствие исполнять обязанности мэра Риги будет его заместитель Олег Буров.

Мы видим, что те, кто в 2017 году проиграл выборы в Рижскую думу, теперь пытаются отомстить, — отметил отстраненный градоначальник в интервью местному телеканалу LNT.

Напомним, решение об отстранении Ушакова было принято министром по делам регионального развития Латвии Юрисом Пуце. Ожидается, что официально о нем будет объявлено в пятницу, 5 апреля.

Ранее Нил Ушаков, впервые избранный на пост столичного градоначальника еще в 2009 году, неоднократно подвергался преследованиям со стороны латвийских властей. В частности, его несколько раз штрафовали за публичные выступления на русском языке.

В феврале в Риге прошли массовые митинги в поддержку Ушакова.