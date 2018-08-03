В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН за «геноцид» русских

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) написал письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из рядов этой международной организации.

«Я прошу вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан», — приводит РИА Новости текст письма Чернышова.



Поводом для обращения депутата в ООН стало заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре: лидер страны потребовала полностью перевести образование в республике на эстонский язык.

«Все лица, ненавидящие русских и русскую культуру, стремящиеся унизить и растоптать один из самых великих языков, могут оказаться не только на скамье подсудимых Гаагского трибунала, но и попасть на самый страшный суд — суд истории», — ответил Чернышов на слова Кальюлайд.



Напомним, русские составляют четверть постоянного населения Эстонии, а число жителей страны, для которых русский язык является родным, достигает 30%. Крупнейшее национальное меньшинство Эстонии борется за право получать образование на русском языке.

В начале марта в Эстонии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала оппозиционная праволиберальная Партия реформ, она выступает за принудительный перевод русских школ и детских садов на эстонский язык обучения.

Эстонская Партия реформ стала одним из инициаторов законопроекта «О защите воинских захоронений», на основании которого в ночь с 26 на 27 апреля 2007 года был демонтирован стоявший на площади Тынисмяги «Монумент павшим во Второй мировой войне», в том числе фигура «Бронзовый солдат». Демонтаж сопровождался беспорядками, во время которых погиб гражданин России Дмитрий Ганин. Убийцы Ганина не понесли никакого наказания.