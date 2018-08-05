«Будь мужиком»: Порошенко потроллил Зеленского

Петр Порошенко записал новое видеообращение к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, призвав оппонента не уклоняться от участия в дебатах.

«Владимир Александрович, снова вынужден общаться с вами через объектив вместо разговора с глазу на глаз. Не бойтесь, дебаты — это не страшно. Не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это — некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион так стадион. Я жду!» — заявил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что в своей жизни не раз «принимал вызовы» от политических оппонентов и «сильных врагов» и готов к встрече с Зеленским.

Ранее Владимир Зеленский обратился к Порошенко с требованием провести дебаты не в телестудии, а перед глазами десятков тысяч зрителей и камерами телеканалов на стадионе «Олимпийский». Другими условиями были прохождение обоими кандидатами медицинской экспертизы на алкоголь и наркотики, а также требование к Порошенко перестать называть Зеленского марионеткой олигарха Игоря Коломойского.

Порошенко согласился на все условия, кроме последнего: от своих слов про марионетку президент пока не отказался. После этого Зеленский неожиданно выдвинул еще одно условие — участие в дебатах в качестве арбитра лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая на выборах заняла третье место. Со своей стороны, Тимошенко обещала подумать над предложением.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Лидер голосования Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко лишь 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур.



Эксперты Киевского международного института социологии предсказали победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине. По мнению социологов, избиратели проигравших в первом туре кандидатов предпочтут отдать свои голоса за Зеленского, однако дебаты могут повлиять на выбор электората.

