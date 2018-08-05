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Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

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© pixabay.com

Роструд напомнил россиянам о «майских каникулах», которые в этом году будут длиннее обычного благодаря переносу на май части «зимних» дней отдыха.

В частности, россиян ждет пятидневный отдых с 1 по 5 мая плюс четырехдневный отдых с 9 по 12 мая, итого пять праздничных и четыре выходных дня, передает ФАН разъяснения заместителя главы ведомства Ивана Шкловеца.

Тем, кто уходит в это время в отпуск, праздничные дни по закону компенсируются. Как именно это происходит в каждом конкретном случае — лучше заранее выяснить на работе в бухгалтерии.

Напомним, в 2019 году были восьмидневные новогодние каникулы (с 1 по 8 января), двухдневные праздники с 23 по 24 февраля, трехдневный отдых с 8 по 10 марта. Помимо майских праздников отдохнуть можно будет в День России 12 июня, и еще три дня подряд со 2 по 4 ноября.

Для тех, кто собирается провести майские праздники за границей, будет полезно ознакомиться с прогнозами по курсу валют.

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