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Солист Большого театра травмировал ногу во время спектакля

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Артем Геодакян/ТАСС

Ведущий солист Большого театра Владислав Лантратов получив травму ноги прямо во время спектакля.

Артисту потребовалась экстренная помощь врачей, сообщает Mash.

По словам пользователя Twitter Констатина Ремчукова, после травмы Лантратова был объявлен антракт, а спектакль прервали.

Журналист Василий Конов, ставший очевидцем произошедшего, сообщил в Twitter о том, что Лантратов не смог продолжить выступление во втором действии премьеры «Зимней Сказки». «Вынужденный антракт и ждем, видимо, замены и повторного старта со второго действия», — написал он.

Ранее сообщалось, что во время спектакля «Кармен», которой шел на сцене оперного театра в Екатеринбурге, серьезные повреждения лица получил оперный певец из Уфы Ильгам Валиев. Артист был травмирован в сцене драки, когда его неудачно бросили на пол. В результате он сильно повредил обе губы, особенно нижнюю.

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