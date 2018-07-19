Раскрыта стоимость московского «Спартака»

Столичный футбольный клуб «Спартак» оценивается в миллиард евро, заявил член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун.

По его словам, желающему приобрести этот клуб придется заплатить 1,1−1,2 миллиарда евро.

Он пояснил, что в эту сумму входят стадион, инфраструктура, игроки, тренеры, сотрудники и их зарплаты, а также права на бренд.

«Но нужно иметь в виду, что любая продажа — это всегда торговля, — рассказал Федун в интервью „Спорт-Экспрессу“. — То, что мы хотим, и то, сколько можно выручить, иногда две большие разницы».

Член совета директоров также раскрыл годовой бюджет «Спартака». По его словам, он составляет 100 миллионов евро.

По оценке сайта Transfermarkt.com, общая стоимость всех игроков московского клуба может достигать 105,6 миллиона евро.

В декабре 2018 года в «Спартаке» сменилось руководство.