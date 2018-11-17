Московская школа отсудила 1,5 млн рублей за поставку некачественной еды

Столичная школа № 760 отсудила у компании «Московский школьник» 1,5 млн рублей за поставку некачественного питания, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Москвы

Суд удовлетворил иск, удостоверившись в том, что упомянутая компания нарушала технологию приготовления блюд, а также не соблюдала сроки годности и санитарные нормы.

Как было установлено, ингредиенты перемешивали руками, а в готовые напитки добавлялась водопроводная вода. Кроме того, работники не использовали перчатки, не надевали санитарную одежду и головные уборы.

Также выяснилось, что сотрудники «Московского школьника» ели хлеб и пили молоко, которые были предназначены для детей, а из остатков делали сухари.

Еще два аналогичных иска к «Московскому школьнику» на общую сумму около 2,4 млн рублей поступили в суд от московских школ № 1210 и № 1554.

Как сообщает «Интерфакс», на 24 апреля назначено заседание Арбитражного суда Москвы, на котором будут рассмотрены два заявления Роспотребнадзора об административном правонарушении со стороны «Московского школьника».