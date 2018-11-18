Путин исполнил мечту студента увидеть пуск ракеты на Байконуре

Президент России Владимир Путин помог юному авиаконструктору Сергею Горобцу осуществить свою мечту и побывать на Байконуре во время пуска ракеты.

О своей идее создания принципиально нового двигателя для гражданской авиации Горобец рассказал президенту по видеосвязи из Калининградской области в ходе открытого урока «Россия, устремленная в будущее», проходившего в 2017 году.

Глава государства поддержал идею ученика 11-го класса, после чего Ростех подарил юноше полет на авиалайнере МС-21 с двигателем ПД-14, а также поездку по предприятиям ОДК.

Затем в ходе форума «ПроеКТОриЯ» Сергей Горобец, уже ставший первокурсником МАИ, получил сертификат на стажировку от исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

«Ростех отправил меня на открытый урок с президентом России, во время которого у нас был небольшой личный разговор на 7 минут, где я его попросил о поездке на Байконур», — рассказал Горобец РИА Новости.

По его словам, Путин тогда ответил, что без проблем.

Позже Горобец написал в администрацию президента, напомнив о себе, и в итоге оказался на космодроме.

«Сегодня был старт, ракета взлетает, чистое небо, рокот двигателей», — поделился он с агентством своими впечатлениями.

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» стартовала 4 апреля в 14.01 мск. Он долетел до МКС за 3 часа 22 минуты и стал самым быстрым в истории станции грузовиком.