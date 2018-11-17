Белорусских хоккеистов заподозрили в обороте наркотиков

Сотрудники белорусской милиции задержали четверых хоккеистов молодежной команды минской «Юности» по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщается на официальном сайте МВД Белоруссии, вечером 1 апреля внимание наряда патрульно-постовой службы привлекли два молодых человека, которые, заметив стражей порядка, принялись испуганно прятать что-то в карманы.

На предложение предъявить содержимое карманов парни достали две полимерные баночки с похожим на гашиш веществом и бумажный сверток с идентичным содержимым. Кроме того, при них были обнаружены три пакетика некурительного табака «насвай» и стеклянные трубочки, которыми можно пользоваться при потреблении наркотиков.

Сотрудники отделения по наркоконтролю выяснили, что непосредственное отношение к распространению наркотиков имеют еще двое хоккеистов клуба. Они были задержаны на следующий день.

Также были получены подтверждения того, что распространение и употребление запрещенных веществ в команде носят систематический характер.

В интересах следствия имена игроков не называются. В настоящее время устанавливаются источники поступления запрещенных веществ к хоккеистам, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в МВД РФ подготовлен законопроект, запрещающий возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков при отсутствии доказательств об их передаче от наркодилера потребителю.