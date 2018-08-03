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На рынках Канады появится первый ГМО-лосось

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  • 04 апреля 2019, 16:37
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Канадская компания AquaBounty, недавно предложившая разводить ГМО-лосось, получила одобрение экологических организаций.

Теперь быстрорастущая генетически модифицированная рыба будет поставляться на рынок, сообщили в компании. По планам AquaBounty, их товар будет пользоваться спросом и они смогут производить до 250 тонн рыбы в год.

AquaBounty стала первой канадской коммерческой фермой по разведению ГМО-лосося, которая получила разрешение на торговлю. Сейчас компания занимается обустройством своего завода Rollo Bay, который находится в восточной провинции острова Принца Эдуарда.

Компания не планирует затягивать со стартом производства, и уже в следующем году она готова поставить первую партию ГМО-лосося.

Представители AquaBounty рассказали, что у ГМО-лосося есть специальный ген, который позволяет рыбе расти быстрее по сравнению с обычным лососем. Например, всего за 16 месяцев ГМО-лосось вырастает во взрослую особь, тогда как обычная рыба достигает таких же размеров только за 30 месяцев.

О том, что ГМО-лосось безопасен для употребления в пищу, ученые узнали в 2015 году, и с тех пор они пытались получить разрешение на производство. Теперь лосось стал первым трансгенным животным, которое попадет на обеденные столы в Северной Америке.

Несмотря на официальное разрешение, некоторые ученые и экологи сомневаются насчет безопасности ГМО-рыбы для людей и для окружающей среды.

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