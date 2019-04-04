Житель Тюмени попал под статью из-за публикации интимных фото экс-подруги

Сотрудники управления Следственного комитета по Тюменской области завели уголовное дело в отношении местного жителя, опубликовавшего в Сети интимные фотографии бывшей сожительницы. 28-летнего человека обвиняют в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих личную или семейную тайну.

В марте текущего года подозреваемый разместил на своей странице в социальной сети фотографические изображения бывшей сожительницы в обнаженном виде без ее согласия в открытом доступе, которые также разослал знакомым потерпевшей, — отмечается в сообщении на сайте регионального управления СК.

Во время беседы со следователями мужчина раскаялся в содеянном. Свой поступок он объяснил желанием отомстить бывшей подруге за расставание.

Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в Следственном комитете.

Полтора года назад «Ридус» рассказывал о странном поступке уволившегося программиста, разместившего обнаженные фотографии своей экс-начальницы на сайте госзакупок.