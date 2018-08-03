Гостей и ведущих радиостанции ограбили в прямом эфире

Необычное ограбление произошло в бразильском городе Сан-Паулу. Пятеро неизвестных под надуманным предлогом проникли в офис местной интернет-радиостанции и обобрали всех присутствующих.

Угрожая оружием, преступники свели сотрудников и гостей радиостанции в студию, откуда в тот момент велось вещание в прямом эфире. Там жертвам ограбления объяснили, что им придется расстаться со своими электронными устройствами и ценными аксессуарами.

Они сказали, что принесли подарок. Поскольку мы привыкли получать подарки, я отворил дверь. Они вошли и начали угрожать пистолетом, — цитирует директора радиостанции Алессандро Сантоса бразильский портал Globo.

Собрав трофеи, преступники спешно освободили чужое помещение, однако благодаря не прерывавшейся онлайн-трансляции в руках полиции оказалась видеозапись их дерзкого налета.

В итоге стражи закона сумели опознать одного из охотников за чужим добром. Сейчас молодой человек объявлен в розыск.

В прошлом году «Ридус» рассказывал забавную историю, поставившую крест на криминальной карьере незадачливых грабителей из Бельгии. Молодых людей подвели жадность и чрезмерная глупость.