найти ×
   
  • USD +0.16
    65.33
  • EUR +0.25
    73.42
СохранитьСохранено0
×

002826

Гостей и ведущих радиостанции ограбили в прямом эфире

Small 25de0a1fdb

© youtube.com

Необычное ограбление произошло в бразильском городе Сан-Паулу. Пятеро неизвестных под надуманным предлогом проникли в офис местной интернет-радиостанции и обобрали всех присутствующих.

Угрожая оружием, преступники свели сотрудников и гостей радиостанции в студию, откуда в тот момент велось вещание в прямом эфире. Там жертвам ограбления объяснили, что им придется расстаться со своими электронными устройствами и ценными аксессуарами.

Они сказали, что принесли подарок. Поскольку мы привыкли получать подарки, я отворил дверь. Они вошли и начали угрожать пистолетом, — цитирует директора радиостанции Алессандро Сантоса бразильский портал Globo.

Собрав трофеи, преступники спешно освободили чужое помещение, однако благодаря не прерывавшейся онлайн-трансляции в руках полиции оказалась видеозапись их дерзкого налета.

В итоге стражи закона сумели опознать одного из охотников за чужим добром. Сейчас молодой человек объявлен в розыск.

В прошлом году «Ридус» рассказывал забавную историю, поставившую крест на криминальной карьере незадачливых грабителей из Бельгии. Молодых людей подвели жадность и чрезмерная глупость.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
383142751читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
93016129читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30614126читать позжечитаю позже

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы03 августа 2018

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

8031983читать позжечитаю позже