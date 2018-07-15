Появились подробности массовой гибели животных 66 миллионов лет назад

На днях американские палеонтологи рассказали о находке «братской могилы» — территории, на которой 66 миллионов лет назад внезапно погибли динозавры, морские животные и рыбы.

При тщательном осмотре места археологи увидели, что рыбы почему-то лежат рядом с деревьями, значит, их что-то выкинуло на сушу. По одной из версий это мог быть крупный метеорит, который при падении на Землю вызвал сильную волну, которая выбросила животных на сушу.



В новом исследовании специалисты рассказали, что «кладбище» появилось из-за удара метеорита, который образовал кратер Чиксулуб. Чиксулубское импактное событие считается одной из наиболее вероятных причин массового вымирания в конце мелового периода, в результате которого погибло 75% видов всех живых существ, в том числе динозавров.

Кратер диаметром 180 километров содержит большое количество иридия (который очень редок на Земле, но часто встречается на метеоритах), а кроме того, там много тектитов.

Тщательно проанализировав «братскую могилу» и составив карту останков, ученые заметили интересную закономерность: большинство стволов деревьев и останков рыб лежали параллельно друг другу. Также некоторые части деревьев и рыб буквально вдавлены в породы и находятся в вертикальном положении, среди видов в захоронении есть как морские, так и пресноводные.

Такие особенности натолкнули ученых на мысль, что все животные и растения погибли одновременно, после чего их накрыло слоем осадков.

Если бы накопление остатков происходило постепенно, то они располагались бы горизонтально, многие из них были бы разрушены и потеряли бы целостность.



Параллельное расположение останков говорит о том, что в этих местах прошел поток воды, причем, согласно анализу, он прошел тут дважды: сначала в одну сторону, а потом в обратную. Скорее всего, это свидетельство потопа, который прошел после удара метеорита.

Чиксулубский удар вызвал сотрясение магнитудой от 10 до 11 баллов, так что Западное внутреннее море, предполагают ученые, выплеснулось на высоту до десяти метров. Такие мощные и высокие волны смыли берег, повалили лес, а потом вернулись в берега, оставив слой грязи с мертвой рыбой, раковинами и поваленными стволами деревьев. А спустя минуты пошел град из тектитов, похожих на расплавленное стекло.

Ученые впервые увидели самые первые последствия катастрофы, которая необратимо изменила биосферу Земли.