Госдума готова накачать регионы «водочными» деньгами

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий передачу 100% налоговых поступлений от акцизов на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в бюджеты регионов.

По мнению заместителя министра финансов РФ Ильи Трунина, предлагаемые меры способны дополнительно «обогатить» региональные бюджеты на полмиллиарда рублей, передает РИА Новости.



Согласно ныне действующему законодательству, регионам полагается лишь 50% доходов от акцизов на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, изготовленную из пищевого сырья. Доходы, полученные за счет продажи акцизов для всех остальных видов спирта, вовсе направляются в федеральный бюджет целиком.

Регионам также предлагается предоставить возможность распоряжаться средствами, полученными от сбора штрафов за нарушения федерального законодательства. Законопроектом предлагается направлять эти деньги в тот бюджет, за счет которого финансируется налагающий штраф орган.



Напомним, в конце прошлого года в России активно обсуждалась возможность введения акцизов на безалкогольные газированные напитки.