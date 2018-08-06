найти ×
   
  • USD +0.16
    65.33
  • EUR +0.25
    73.42
СохранитьСохранено0
×

00910

Госдума готова накачать регионы «водочными» деньгами

Small 25de0a1fdb

© duma.gov.ru

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий передачу 100% налоговых поступлений от акцизов на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в бюджеты регионов.

По мнению заместителя министра финансов РФ Ильи Трунина, предлагаемые меры способны дополнительно «обогатить» региональные бюджеты на полмиллиарда рублей, передает РИА Новости.

Согласно ныне действующему законодательству, регионам полагается лишь 50% доходов от акцизов на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, изготовленную из пищевого сырья. Доходы, полученные за счет продажи акцизов для всех остальных видов спирта, вовсе направляются в федеральный бюджет целиком.

Регионам также предлагается предоставить возможность распоряжаться средствами, полученными от сбора штрафов за нарушения федерального законодательства. Законопроектом предлагается направлять эти деньги в тот бюджет, за счет которого финансируется налагающий штраф орган.

Напомним, в конце прошлого года в России активно обсуждалась возможность введения акцизов на безалкогольные газированные напитки.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
341704705читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
5289787читать позжечитаю позже

главное


Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

6061898читать позжечитаю позже

Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности06 августа 2018

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

421455437читать позжечитаю позже