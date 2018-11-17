У роботов Boston Dynamics появится 3D-зрение

Представители компании Boston Dynamics на недавней конференции рассказали, что их высокотехнологичные роботы в скором времени получат 3D-зрение.

Это стало возможно еще и потому, что компания выкупила стартап Kinema Systems, специалисты которого владеют технологиями глубинного машинного обучения.

Это может вывести наших роботов на новый уровень. Возможно, именно этого им и не хватало, чтобы полноценно выйти в реальный мир, — сообщили в Boston Dynamics.

Глубинное машинное обучение способно наделить роботов трехмерным зрением, необходимым для определения местоположения и перемещения различных объектов. Это повысит качество работы устройств, так как они смогут распознавать разные объекты, даже если те деформированы.

Это особенно важно для роботов-грузчиков, которые будут работать на складе. Компания Boston Dynamics недавно показала таких роботов в деле, и, несмотря на высокое качество работы, разработчики рассказали, что ранее машины были запрограммированы под определенный вид груза.

Теперь роботы-грузчики могут самостоятельно анализировать и распознавать груз. Например, Pick System — робот, похожий на птицу Додо, очень ловко перемещал коробки с поддона на конвейер.

Платформа Kinema Systems универсальна, а это значит, что технология трехмерного машинного зрения может быть интегрирована и в других роботов Boston Dynamics, например в того же человекоподобного робота Atlas или робота-собаку SpotMini, — объяснили в компании.

Сейчас инженеры компании внедряют новую технологию в робота-курьера Handle.