«Казах приехал»: роскошный кортеж президента Казахстана удивил москвичей

Кортеж президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, находящегося с официальным визитом в Москве, удивил даже искушенную в вопросах транзита первых лиц государства столичную публику.

Организованная колонна, состоящая из мотоциклов и 18 автомобилей сопровождения, прошла по Театральному проезду от Кремля в сторону Лубянской площади. Некоторые очевидцы успели запечатлеть масштабное зрелище на видео.

Это кого так везут? Офигеть… Казахи! — не скрывая эмоций комментирует свой ролик случайная свидетельница.

Примечательно, что несмотря на высокий статус приема, в колонне не оказалось отечественного лимузина «Кортеж», разработанного специально для нужд первого лица России.

Владимир Путин уже неоднократно демонстрировал свой новый представительский автомобиль. Так, несколько месяцев назад глава государства прокатил на нем президента Сербии Александра Вучича.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев принял полномочия президента республики 20 марта. За день до этого о своей отставке неожиданно объявил Нурсултан Назарбаев.