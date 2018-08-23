найти ×
   
  • USD +0.16
    65.33
  • EUR +0.25
    73.42
СохранитьСохранено0
×

-108453

Стали известны обстоятельства гибели главы S7

Small 25de0a1fdb

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Причиной гибели частного самолета Epic LT RA-2151G, на борту которого находилась председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталья Филева, могла стать резкая потеря скорости при заходе на посадку. Предварительный сценарий гибели судна в четверг озвучил осведомленный источник «Интерфакса».

Критическая ситуация начала развиваться на четвертом развороте при заходе на посадку. Он выполнялся в необычных условиях: на низкой высоте, всего порядка 200—400 метров, и небольшом расстоянии от торца полосы. Внезапно в процессе маневрирования скорость упала ниже допустимых значений в крене, в который самолет неизбежно входит для того, чтобы выполнить разворот, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в момент крушения автопилот был отключен, летчик пытался исправить ситуацию самостоятельно. Как удалось установить в процессе расследования, перед падением самолета его вертикальная скорость снижения достигла 15 метров в секунд.

Для высоты 200—400 метров ситуация оказалась фатальной, и у пилота на этом витке уже не было шансов ее исправить, — заявил источник.

Напомним, катастрофа самолета Epic LT RA-2151G произошла 31 марта во время захода на посадку в аэропорту Эгельсбах близ Франкфурта-на-Майне. На борту воздушного судна находились три человека: Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.

Ранее о возможной ошибке пилотирования заявили в Германской службе безопасности полетов (DFS) .

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
31036124читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
22017798читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30614126читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

806073читать позжечитаю позже